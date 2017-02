"Playboy" sans filles nues, ça n’aura duré qu’un an

Le fils du fondateur de Playboy a également présenté la couverture du numéro de mars-avril 2017. Pour ce retour à la tradition c'est la mannequin Elizabeth Elam qui a été choisie. Sur son compte Instagram, la jeune femme s'est dit "excitée" et "honorée". Elle rappelle également qu'elle est depuis toujours engagée dans le mouvement "Free the nipple", qui milite pour le droit des femmes à exposer leurs seins quand et où elles veulent.