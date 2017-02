Pourquoi le Front national ne retirera pas Karine Le Marchand de son tract sur Marine Le Pen

Samedi après-midi, c'est via un tweet que Karine Le Marchand a pris connaissance de sa présence dans un tract du FN distribué ce week-end lors des assisses présidentielles de la candidate frontiste à Lyon. Elle y apparaît verre à la main face à Marine Le Pen lors d'une séquence de son émission "Ambition intime" lors de laquelle elle a interrogée plusieurs candidats à l'Elysée. Lors de la diffusion du programme, elle avait été vertement critiquée pour avoir copiné avec la présidente du FN et avait été accusée de participer à la dédiabolisation du parti d'extrême droite. Ce dont elle s'est encore défendu ce samedi. "J'ai fait 8 portraits de gauche et de droite avec neutralité et bienveillance. J'en suis très fière. Je ne soutiens personne ni aucun parti", a-t-elle martelé sur Twitter, assurant qu'elle "assumait tout" et qu'elle "voulait rester neutre".