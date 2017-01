Primaire de la gauche : le débat Valls-Hamon rassemble 5,5 millions de téléspectateurs

Le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche entre Benoît Hamon et Manuel Valls a rassemblé mercredi 25 janvier 5,5 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2, selon les données Médiamétrie. Dans le détail, il a été regardé par 2,1 millions de personnes sur TF1 (9,2%) et 3,4 millions sur France 2 (14,9%).





Un score en très nette hausse par rapport au troisième et dernier débat du 19 janvier qui avait été regardé par 3,1 millions de téléspectateurs et même en comparaison du premier débat qui avait réuni 3,8 millions de personnes. Loin toutefois des quelque 8,5 millions de téléspectateurs réunis devant le débat opposant Alain Juppé et François Fillon avant le second tour de la primaire de la droite et du centre, diffusé également sur TF1 et France 2 le 24 novembre dernier.