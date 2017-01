Primaire de la gauche : les candidats vont-ils taper sur les journalistes lors du premier débat ?

De la connivence à la violence, les rapports entre journalistes et politiques sont peut-être en train de changer. Sinon d’évoluer. Si jusqu’ici la critique du système médiatique était l’apanage de l’extrême-droite et de l’ultra gauche, les candidats aux primaires, hier de droite, aujourd’hui de gauche, semblent prendre un malin plaisir à tacler, tancer, dénoncer ceux qui leur tendent le micro.





Lors des débats de la primaire de la droite et du centre, on se rappelle de l’indignation de Nicolas Sarkozy lorsque David Pujadas l’avait interrogé sur l’affaire du financement libyen de sa campagne de2007. "C’est une honte !", avait tonné l’ancien président. Mais aussi de la colère de Bruno Le Maire à l’encontre de Jean-Pierre Elkabbach, qui mettait en doute sa présence au second tour. "Je suis candidat à la primaire, ça mérite le respect de votre part", s’était agacé l’ancien ministre de l’agriculture.