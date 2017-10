Programme TV : Depardieu, vie de marquis et gorille des plaines... découvrez le sommaire de Sept à Huit de ce dimanche

Dans l'émission Sept à huit life () partir de 17h10)





L’ECOLE DES SENS





C’est une institution fondée au 18è siècle pour accueillir et former de jeunes aveugles et mal-voyants de toute la France.

L’institut national des jeunes aveugles à Paris tente de limiter au maximum les conséquences du handicap de ses élèves mais elle développe aussi leurs aptitudes parfois spectaculaires.





BETES PRECIEUSES





Des gorilles des plaines, des pandas roux, des diables de Tasmanie, des éléphants d’Asie, le zoo de Pairi Daiza en Belgique à quelques kilomètres de la frontière française est réputé pour la rareté des espèces qu’il abrite. Il est surtout l’un des seuls en Europe à posséder une famille de pandas géants de Chine, des animaux qui demandent une attention permanente.





Dans l'émission Sept à huit (à partir de 18h15)





VIE DE MARQUIS

La vie de château, il la mène... Pour de vrai ! Charles-André de Cossé Brissac, sa femme Larissa et leurs quatre enfants habitent au quotidien un monument historique en Anjou. Le marquis n'est pas seulement châtelain mais aussi bricoleur, jardinier, viticulteur ou encore hôtelier !









VIOLS AU SUPERMARCHE ?





Les employés d’un supermarché de la Somme divisés… Et c’est le patron du magasin qui provoque l’émoi. Il y a ceux qui le soutiennent et il y a les autres ! L’homme est accusé de viols, d’agressions sexuelles et de harcèlement par 5 de ses ex-employées. Lui nie et évoque des relations sexuelles consenties.









LE PEUPLE DE LA FORET





C'est l'un des derniers peuples de chasseurs cueilleurs de la planète. Au Congo, les pygmées, célèbres pour leur taille qui ne dépasse pas un mètre cinquante, vivent dans des huttes, parlent aux plantes et chassent le singe pour se nourrir. Pour les rencontrer et découvrir leur mode de vie, il faut s’enfoncer en pirogue et à pieds au cœur de la forêt. Un mode de vie surprenant, menacé par l'exploitation agricole et la domination économique des Bantous, l'ethnie majoritaire du pays.









L’OGRE ASSAGI

C’est un Depardieu philosophe qui prend la parole. Il raconte que plus le temps passe plus il goûte à la vie. Il parle des années où il avait besoin de s’enivrer pour exister. Il parle de Guillaume, de Barbara, de la mort, de son désintérêt pour le cinéma. Dans le portrait de la semaine, il raconte être fatigué de ses années d’excès. Il fuit désormais le vacarme et le quotidien parisien pour aller vers le recueillement, la découverte des choses du monde. Il raconte les « monstres » qu’il a aimés, le monstre qu’il est lui-même…