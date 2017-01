Raphaël Mezrahi dans La Médiasphère sur LCI : "Je rêve de faire Columbo"

C’est le retour de l’interviewer le plus décalé de tous les temps ! Raphaël Mezrahi revient à la télévision, sur C8, avec une nouvelle émission dans laquelle il souhaite "amuser et s’amuser". Pour la première, il sera en compagnie de son acolyte Laurent Baffie, qu’il considère comme son "grand frère" : "Le principe de l’émission : pendant une heure et demie, il me raconte toute sa vie de sa naissance à aujourd’hui, uniquement avec des souvenirs drôles, ponctués d’extraits d’émissions télé, de sketches et de one-man shows". Sont aussi prévus pour ses prochaines émissions Patrick Sébastien et Laurent Gerra.





Si Raphaël Mezrahi est heureux d’avoir son émission sur C8, il garde quand même une pâle image des médias : "J’ai des envies, des idées, j’aime créer et ce qui m’énerve à la télévision c’est quand on rachète des concepts de l’étranger. On a un cerveau, donc écrivons et essayons de créer". Il n’a pas non plus oublié tous les refus qu’il a encaissés : "Pendant dix, quinze ans, j’ai proposé des choses à la télévision mais elles ont toutes été refusées".