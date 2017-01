Stéphanie Renouvin dans la Médiasphère : "J’aimerai faire des portraits d’artistes à la télé"

Sur ses projets à la télévision

"J’adore raconter la vie des gens, les histoires et les destins d’hommes et de femmes, ça me passionne. J’aimerai faire beaucoup de portraits d’artistes car je trouve la musique formidable. Tous ces artistes qui transforment leurs états d’âmes et leurs pensées en œuvres d’art … Je trouve ça exceptionnel". La journaliste réalise cependant que ce ne sera pas une tâche facile : "Il faut trouver le bon concept et de la place pour en parler. D’ailleurs, je me bats pour faire des documentaires à la télé sur des artistes passionnants".