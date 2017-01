Cyril Hanouna sera... chroniqueur dans le prime de Capucine Anav

Il confiera les rênes de son émission à Capucine Anav en février. Durant les fêtes de fin d’année, Cyril Hanouna avait proposé un jeu aux chroniqueurs : choisir une boîte au hasard, chacune contenant un cadeau plus ou moins attrayant. Parmi toutes ces boîtes, l'une d'entre elles contenait un cadeau assez incroyable : un prime sur C8. Et c’est Capucine Anav qui a eu la chance de récolter ce prix. Chose promise donc, chose due. Lors de l'émission du mercredi 4 janvier, Cyril Hanouna est revenu sur cet événement et a déclaré : "Capucine, la dernière fois vous avez gagné quelque chose… Sachez, je le dis devant les téléspectateurs et c'est une info média, que Capucine Anav aura son prime sur C8 en février.





Et le présentateur d'ajouter, sans préciser si la jeune femme, récemment séparée de Louis Sarkozy et qui s'était retrouvée au coeur de "l'actualité" après un geste déplacé de Cyril Hanouna à son encontre : "Elle présentera un prime-time ici, sur ce plateau. Ce sera la cheffe, il y aura tous les chroniqueurs. C’est donc elle qui va présenter seule et je serai là, mais en tant que chroniqueur". Si cette nouvelle semble faire plaisir à tout le monde, ce n’est pas le cas de Matthieu Delormeau. Lui qui espérait clairement avoir cette opportunité, devra être patient avant de pouvoir présenter un prime de "Touche Pas à Mon Poste".