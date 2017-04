Une standing ovation pour Pierre Ménès, pour son grand retour à la télévision

Séquence émotion ce dimanche soir sur Canal Plus. Pierre Ménès était de retour dans le Canal Football Club, après sept mois d’absence et une cirrhose qui a failli lui faire perdre la vie. Le chroniqueur vedette de la chaine a eu droit à une standing ovation lors de son entrée sur le plateau. Accueilli chaleureusement par son ami Hervé Mathoux, le journaliste a reçu des petits mots de soutien et de félicitation de nombreuses personnalités du monde du sport et des médias.