VIDEO - Blague de Canteloup sur "l'affaire Théo" : l'humoriste et son équipe s'excusent, "c'était juste pas drôle et vulgaire"

"Le rôle de la police, ce n'est pas de mettre des matraques dans les fesses. Maintenant, je tiens à m'adresser à la population gay de ce pays : une population qui me tient particulièrement à cœur, car c'est moi, je tiens à le rappeler, qui ai fait le mariage gay (...). Amis gays, ce n'est pas la peine non plus de chercher un deux-pièces sur Aulnay centre. La police ne recommencera plus. C'était un accident, je tiens à le préciser. Pas une pratique courante sur Aulnay-sous-Bois", a déclaré Nicolas Canteloup.





Dans le studio, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est l'étonnement et la surprise. Et l'humoriste de poursuivre en reliant cette affaire au mariage homosexuel et ce que pourrait faire le président de la République pour ce jeune homme : "J'ai rendu possible le mariage gay donc si Théo, après réflexion, se découvre des sentiments pour le policier qui lui a introduit la matraque ... Ils pourront, grâce à moi, s'épouser, en toute légalité".