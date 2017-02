VIDÉO - Cyril Hanouna sur Arthur : "C'était un ami, il m'a trahi"

"Arthur vous rend hommage en perma­nence ", lance Benjamin Castaldi sur le ton de l'humour. Hanouna rétorque : "Jamais je ne me récon­ci­lie­rai avec Arthur."





La chroniqueuse Valé­rie Benaim tente d'apaiser la situation en évoquant "une erreur de trajec­toire". Hanouna hausse le ton : "Non, c'est terminé. On passe à autre chose. C'était mon ami, je lui ai beau­coup donné, il m'a trahi, on oublie. Je n'aime pas les traîtres."