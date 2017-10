VIDÉO - Dans ONPC, Ruquier revient sur l'incident Rousseau/Angot/Moix

Des échanges qui ont particulièrement fait parler le reste de la semaine, au point que le CSA a reçu des signalements en nombre, parmi lesquels celui de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, et que Denis Baupin, l'ex-député écologiste accusé par Sandrine Rousseau, a exigé la lecture d'un droit de réponse - retoqué - suite aux propos de l'ancienne élue.





Difficile, dans ce contexte, pour Laurent Ruquier, accusé d'exposer complaisamment la douleur de deux femmes victimes de violences sexuelles, de ne pas réagir. C'est ce qu'il a fait dans l'émission samedi 7 octobre, en se défendant d'avoir voulu être racoleur, notamment en laissant les larmes de Sandrine Rousseau et pas le départ de Christine Angot. "Je me dois de revenir sur l'émission de samedi dernier. [...] Si Yann Moix et Christine Angot ont montré, trop violemment, peut-être, leur désaccord sur la forme, il va de soi que personne sur ce plateau n'a remis en cause le bienfondé de cet engagement. Et si nous avions invité madame Rousseau, c'est bien pour partager son combat dans la lutte contre la violence faite aux femmes et dans aucun but que celui-là."