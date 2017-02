VIDEO - Guillaume Canet fume un joint dans "Les Recettes Pompettes"… le CSA va adorer

Les producteurs des Recettes Pompettes jouent-ils avec le feu ? Dans le dernier épisode en date de l’émission humoristique, diffusée sur Youtube, l’animateur Monsieur Poulpe et Guillaume Canet boivent de l’alcool, logique. Mais pas seulement. "Il y a un truc qu'on ne fait pas en télé, en web, voire même en n'importe quoi de ce qui est entertainment, c'est...". Et l’intéressé de sortir de sa poche un joint qu’il va partager avec l’acteur et réalisateur, venu faire la promo de son nouveau film, Rock n’roll.





S’ensuit une séquence un brin surréaliste au cours de laquelle Mathieu Madénian et Thomas VDB discutent au premier plan pendant que derrière eux Monsieur Poulpe et Guillaume Canet se passent le joint sous d’impressionnantes volutes de fumées. "Soi-disant des personnes sont choquées par ce programme qu'ils trouvent trop rock'n'roll", explique Mathieu Madénian. "Il y a des choses beaucoup plus choquantes que les 'Recettes pompettes' sur internet", continue-t-il, avant que Thomas VDB évoque "la vidéo du teckel qui se branle".