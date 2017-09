VIDÉO - "J'ai fait quelque chose de pas bien" : les excuses ironiques de Baffie la jupe soulevée de Nolwenn Leroy

Quelques jours plus tôt, Nolwenn Leroy était revenue sur la polémique chez nos confrères du Parisien. "Si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi (…) Si à la télé, il y a bien quelqu’un qui n’est pas misogyne et qui est intelligent, c’est bien Laurent". Fin de la polémique.