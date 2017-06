VIDÉO - Les "OUT d'Or" récompensent l'enquête sur les persécutions des homosexuels en Tchétchénie et le film "120 battements par minute"

Une première édition réussie, placée sous le signe du combat, mais aussi de l'espoir. La cérémonie des "Out d'or", destinée à célébrer la "visibilité" des LGBTI dans la sphère médiatique et publique, a récompensé jeudi, entre autres lauréats, le journal russe Novaïa Gazeta qui a révélé en avril la persécution dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie, et le film qui a mis Cannes KO, "120 battements par minute".





Le footballeur Lilian Thuram, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot et les journalistes Claire Chazal et Daphné Burki faisaient partie des personnalités qui ont remis des prix au cours de cette cérémonie, organisée à la Maison des métallos à Paris par l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bis et trans (AJL).