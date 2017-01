Payet, Pépé, Diarra... : le mercato de l'OM est loin d'être terminé

Et il fait bien d’y croire car la direction londonienne commence à se lasser et à perdre patience sur ce dossier, à moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts. D’après L’Equipe, le futur contrat de Dimitri Payet s’étalant sur quatre ans et demi, à hauteur de 7 millions d’euros brut par an, est même déjà ficelé et il ne manque plus qu’un accord intervienne entre les deux clubs pour que ce feuilleton palpitant touche (enfin) à sa fin. Les discussions devraient s’intensifier ces prochains jours et l’affaire pourrait se conclure aux alentours de 30 millions d’euros soit le montant de la dernière offre transmise par les dirigeants phocéens.