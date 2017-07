FLASH MERCATO - Ben Arfa sur la sellette, Nolito à Séville, le Barça ne lâche pas l'affaire sur Verratti

Le PSG souhaite se débarrasser de Ben Arfa coûte que coûte, affirme L’Équipe. Le président Al-Khelaïfi aurait très peu apprécié le comportement de l’attaquant en avril dernier. Et pour cause, Ben Arfa aurait demandé à l'émir du Qatar son contact, précisant que Nasser ne lui répondait plus depuis des mois, selon une information du JDD. Mis en porte-à-faux devant son supérieur, Nasser aurait dès lors pris Ben Arfa en grippe... Et l'a écarté du groupe, lors de sa tournée estivale aux États-Unis.