Flash Mercato : Foyth très proche du PSG, le Barça accélère pour Coutinho et Monaco dément le départ de Mbappé

Après une accalmie de quelques semaines, le feuilleton Mbappé pourrait reprendre de plus belle. Selon Marca, le Real Madrid et l'AS Monaco auraient trouvé un "accord de principe" pour le transfert de l'attaquant français, pour une somme record avoisinant les 180 millions d'euros. Le quotidien sportif espagnol, citant des sources proches des négociations, ajoute que l'idée du club espagnol serait d'incorporer le joueur "dans les prochains jours", et ce pour six saisons.





Le transfert se décomposerait ainsi : un montant de base compris entre 150 et 160 millions, avec en plus des clauses de rendement qui varieraient entre 20 et 30 millions. Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2019, Mbappé toucherait "7 millions net" par saison. Néanmoins, selon Le Parisien et Nice Matin, Monaco a formellement démenti cette information.





En parallèle du dossier Neymar, le PSG pourrait, après les défenseurs Yuri Berchiche, acheté à la Real Sociedad, et Dani Alves, arrivé libre de la Juventus Turin, enregistrer la venue d'un nouveau joueur dans le secteur défensif dans les prochaines heures. Selon Le Parisien, le défenseur argentin de l'Estudiantes Juan Foyth devrait bientôt signer pour le club de la capitale. Toujours selon le quotidien français, son transfert avoisinerait les 9,5 millions d'euros.





Le FC Barcelone, lui aussi très occupé par le feuilleton Neymar, serait passé à la vitesse supérieure pour un autre joueur brésilien. Selon Sport et Mundo Deportivo ce matin, les Blaugranas metteraient les bouchées doubles pour concrétiser au plus vite le transfert de Philippe Coutinho, milieu offensif de Liverpool.