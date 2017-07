FLASH MERCATO - Neymar toujours entre deux eaux, l'OM sur Moussa Dembélé, Mendy signe à City

Ces temps-ci, il faut avoir les nerfs bien accrochés pour supporter le Barça et le PSG. Et pour cause : tout au long du week-end, les médias n'ont cessé d'affirmer tout et son contraire au sujet de l'arrivée de Neymar à Paris. Tant et si bien qu'il est difficile de déceler le vrai du faux dans cet océan d'informations contradictoires...





Pour vous aider à y voir plus clair, LCI vous propose chaque jour un topo sur les officialisations et les rumeurs liées au marché estival des transferts. Un format à retrouver en vidéo ci-dessus.