FLASH MERCATO – Un gardien français au Portugal, Monaco chipe Diakhaby à Rennes, City prêt à poursuivre son recrutement XXL

TRANSFERTS - Comme tous les jours, on fait le point sur les transferts et autres rumeurs du marché. Au menu ce samedi : le portier de Guingamp Romain Salin qui s’engage avec le Sporting, l’AS Monaco qui enrôle le jeune Adama Diakhaby et Pep Guardiola qui affirme que City pourrait encore sortir le carnet de chèques.