FLASH MERCATO - Une chance dans le dossier Neymar pour le PSG, Mangala vers la Turquie et Lassana Diarra au Al-Jazira FC

Plus le mercato avance et plus les rumeurs s'invitent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce qui n’est pas pour déplaire aux nombreux supporters privés de ballon rond jusqu’à la reprise de la compétition. Pour leur permettre d’y voir plus clair, LCI sélectionne chaque jour les informations notables liées au marché estival des transferts. Un format à retrouver en vidéo ci-dessus.