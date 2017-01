Le CIES révèle le classement des 100 footballeurs les plus chers du monde… et il y a des surprises !

Côté français, Paul Pogba (155,3 millions) prend place sur la dernière marche du podium, suivi de près par son pote Antoine Griezmann (150,4 millions), 4e. Suivent Anthony Martial (12e ; 92,5 millions), N’Golo Kanté (21e ; 74,5 millions), Ousmane Dembélé (24e ; 71 millions), Raphaël Varane (36e ; 64 millions) et Samuel Umtiti (61e ; 47,7 millions)… Pour trouver trace de joueurs de Ligue 1, il faut encore plus s’enfoncer dans les méandres de ce classement. Les trois plus chers sont le Monégasque Bernardo Silva (50e ; 52,5 millions), le Parisien Lucas Moura (56e ; 50,4 millions) et le Lyonnais Alexandre Lacazette (45,6 millions). Loin devant Marco Verratti, modeste 89e (40,2 millions)… Enfin notons, à l’adresse des dirigeants de West Ham et de l’OM, que Dimitri Payet (82e) doit se vendre, selon le CIES, à 40,9 millions.