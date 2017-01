Mercato : annoncé à Marseille, Jean-Pierre Papin va finalement entraîner Auxerre

Papin, 53 ans, deviendrait coach et directeur sportif à Auxerre qui occupe actuellement une piteuse 19e et avant-dernière place du championnat de Ligue 2. C'est donc une véritable opération commando qui attendrait l'ex joueur du Bayern Munich et du Milan AC : sauver le club de la relégation, recruter malin et développer l'image du club bourguignon qui a été repris au mois d'octobre par des investisseurs chinois. Rien que ça !