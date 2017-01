Mercato : approché par le Real et le Barça, Pogba a fait le choix du cœur en signant à Manchester United

Également interrogé sur son prix d’achat et son statut de joueur le plus cher de l’histoire du football, Pogba a affirmé ne pas y attacher d’importance. Et préfère se focaliser pleinement sur le terrain. "Mon prix ? Je n'y pense même plus. Je suis venu pour jouer au foot. Je ne suis pas content parce que je suis le joueur le plus cher au monde. J'ai oublié tout ça, moi. Franchement, je m'en fous ! Le plus important, c'est le terrain, le ballon, c’est ça qui va parler, c'est tout." Et force est de reconnaître que depuis quelques semaines, Pogba se porte de mieux en mieux sous les ordres de José Mourinho.