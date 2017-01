Augustin, Nkunku, Callegari... : quel avenir pour les jeunes du PSG ?

Ses premiers pas sous le maillot du Paris Saint-Germain lors de la tournée estivale aux Etats-Unis avaient bluffé tout le monde. Son calme et sa sérénité aperçus lors des matches amicaux contre l’Inter Milan et le Real Madrid laissaient présager un avenir radieux pour Lorenzo Callegari. Six mois plus tard, le bilan du joueur âgé de 18 ans se résume à une petite apparition face à Angers en novembre (4 minutes de jeu). Le constat est dur mais s’explique notamment par la présence des monstres qui le devancent dans la hiérarchie des milieux de terrain (Rabiot, Matuidi, Verratti, Thiago Motta…). Rien ne presse étant donné la précocité du garçon, mais son agent, le même que celui de Thiago Motta, s’est récemment interrogé sur la stratégie du PSG à son sujet. Très doué techniquement, Callegari pourrait ainsi s’aguerrir et démontrer tout son potentiel à l’étranger (Bologne, Genoa) ces six prochains mois.