Mercato : avec Luiz Gustavo, l'OGC Nice s'apprête à réaliser un nouveau gros coup

Malgré la forte concurrence présente sur le dossier – l’Inter Milan, la Juventus et l’AS Roma sont également intéressés par le joueur – l’OGC Nice possède en Dante un allié de taille susceptible de faire pencher la balance en sa faveur. Le défenseur brésilien arrivé sur la Côte d’Azur cet été connaît bien Luiz Gustavo pour avoir évolué à ses côtés au Bayern Munich et à Wolfsburg. La présence de l’entraîneur Lucien Favre, dont la réputation n’est plus à faire en Allemagne, pourrait également convaincre le milieu de terrain sud-américain de rallier Nice. Bref, les Aiglons ont bel et bien l'intention de conserver leur fauteuil de leader jusqu'à la fin de la saison.