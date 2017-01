Mercato : c'est officiel, Julian Draxler s'engage avec le PSG

Attendue lundi, la signature de Julian Draxler au Paris Saint-Germain a finalement été officialisée ce mardi. Au lendemain de son arrivée dans la capitale et de sa visite médicale, l’international allemand recruté en provenance de Wolfsburg s’est engagé pour quatre ans et demi avec le club parisien. Pour s’attacher les services du milieu offensif âgé de 23 ans, le PSG aura déboursé près de 40 millions d’euros. Draxler, champion du monde 2014, devrait percevoir un salaire mensuel évolutif estimé à 420.000 euros et qui devrait atteindre 600.000 euros en 2018.