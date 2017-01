Mercato : ça vaut quoi Gonçalo Guedes, la nouvelle recrue du PSG ?

Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, Gonçalo Guedes n'est pas un renard des surfaces comme peut l'être Edinson Cavani, dont il est censé désormais jouer les doublures. Sorte de 9 et demi, très précieux dans un rôle de soutien, de pourvoyeur de ballons à un buteur pur souche, le Portugais pourrait donc être aligné par Unai Emery en même temps que l'Uruguayen, mais aussi lui permettre de souffler de temps en temps. C'est cette polyvalence qui séduit d'ailleurs l'entraîneur espagnol parisien, soucieux d'élargir le panel offensif du PSG. Avaleur d'espace et multipliant les appels, le jeune homme est un dynamiteur, un accélérateur du jeu, qui pourrait donc bien bousculer la hiérarchie dans l'attaque parisienne. Notamment côté droit, où il évoluait parfois avec le Benfica. Autant dire qu'en plus des venues de Giovani Lo Celso et de Julian Draxler il y a quelques semaines, celle de Guedes, va amener un Angel Di Maria ou un Lucas Moura à devoir se bouger un peu plus pour rester titulaire. Et on ne vous parle même pas d'Hatem Ben Arfa, dont l'avenir à Paris s'obscurcit encore un peu plus.