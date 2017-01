Mercato : ça vaut quoi Draxler, la nouvelle recrue du PSG ?

Jeune homme plutôt mature pour son âge, Julian Draxler a par contre un peu de mal à gérer la pression. Lorsque tout le jeu de son équipe est basé sur lui et que tous les regards se portent sur ses performances, il a parfois du mal à assumer. D'où cette inconstance que certains lui reprochent et qui laissent encore planer quelques doutes quant à la qualité de la nouvelle recrue parisienne. Pourtant, au PSG, même si son arrivée est plus que bienvenue, l'Allemand n'est pas non plus attendu comme le sauveur de l'équipe. Surtout, dans un effectif où les stars, et donc ceux sur qui ont tombe en cas de contre-performance, sont Angel Di Maria (très critiqué depuis le début de la saison) et Edinson Cavani (de qui dépend totalement le PSG), Draxler devrait avoir le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe. Et de se mettre à la disposition de ses coéquipiers. Ce qu'il sait parfaitement faire.