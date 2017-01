Mercato : courtisé par l'Europe entière, le "nouveau Ibrahimovic" va s'engager avec le Real Madrid

Courtisé par les plus grands clubs européens (Chelsea, Manchester United, Juventus, PSG), Alexander Isak, considéré comme le "nouveau Ibrahimovic" en raison de son physique atypique (1m90) et de son talent précoce, avait visité les installations de la Maison Blanche en novembre et a visiblement été convaincu par le projet présenté les dirigeants madrilènes. Tâche à lui de se montrer davantage performant que Martin Odegaard, autre grand espoir scandinave recruté à l'âge de 16 ans par le Real Madrid en 2015 et aujourd’hui prêté dans le modeste club de Heerenveen…