Mercato : Ronaldo refuse un salaire hallucinant en Chine, à 100 millions d'euros par saison

C'est d'ailleurs son agent, Jorge Mendes, qui a lâché l'information ce vendredi, sans doute un peu aussi pour prouver que son poulain et lui, tous deux empêtrés dans le scandale des Football Leaks et soupçonnés d'évasion fiscale à grande échelle, ne pas uniquement motivés par l'appât du gain. "En Chine, ils ont proposé une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid et plus de 100 millions d'euros par an pour le joueur, explique ainsi le Portugais à Sky Italia. Mais l'argent ne fait pas tout. Le Real Madrid, c'est sa vie, Cristiano est content au Real et il lui est impossible d'aller en Chine".