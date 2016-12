Mercato : dans l'impasse à Arsenal, Debuchy fait un petit appel du pied à l'OM

D'autant que les choses ne se sont ensuite pas du tout arranger, puisque le coach d'Arsenal a ensuite aussi éconduit la Fiorentina et l'Espanyol Barcelone l'été dernier. Sans pour autant faire plus jouer l'intéressé cette saison... "J'ai fait une bonne préparation, je me suis donné à fond, mais, dès le premier match, je n'étais pas dans le groupe. Ça m'a mis un coup derrière la tête", admet d'ailleurs Debuchy, avant de poursuivre : "On (lui et Wenger, ndlr) se salue, on se dit bonjour, rien de plus". Il est effectivement temps que ça s'arrête.