Mercato : déjà pisté par l'OL, Patrice Evra intéresse également l'OM

De son côté, l’international français de 35 ans, à qui il reste six mois de contrat avec la Juve et qui était encore écarté du groupe professionnel dimanche après-midi contre la Lazio Rome, ne serait pas opposé à un éventuel retour en Ligue 1, onze ans après son départ de l’AS Monaco pour Manchester United. "On a encore du temps, mais on ne fera pas un choix par défaut. Si on doit continuer à bricoler à ce poste, on le fera. Si on a une bonne opportunité, on la saisira", avait déclaré Rudi Garcia en conférence de presse. La piste menant à Patrice Evra y ressemble grandement.