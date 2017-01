Mercato : Payet à l'OM, ça va être quand même très compliqué...

"C'est clair qu'on ne veut pas le vendre, a d'ailleurs déclaré le coach de Payet Slaven Bilic, à l'issue de la défaite contre les Red Devils lundi soir. On veut garder nos meilleurs joueurs, et dans notre situation, on en a besoin". Et même si l'international tricolore n'a pas caché son intérêt pour le nouveau projet marseillais, on le voit quand même mal aller au bras de fer pour revenir en Ligue 1. D'autant que Dimitri Payet serait plus motivé par la renégociation de son contrat (et donc de son salaire avec West Ham...) que par un retour à l'OM.