Mercato : Payet à l'OM ? Le dénouement est proche

On se dirige lentement mais sûrement vers la fin de ce feuilleton palpitant. Dix jours après avoir fait part de son intention de quitter West Ham afin de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal, Dimitri Payet devrait bel et bien remporter son bras de fer avec le club londonien et obtenir gain de cause. Mis à l’écart du groupe professionnel par Slaven Bilic, contraint de s’entraîner avec l’équipe des moins de 23 ans et pris à partie par les supporters des Hammers, l’international français âgé de 30 ans a atteint le point de non-retour en Angleterre, obligeant ainsi ses dirigeants à lâcher du lest sur ce dossier.