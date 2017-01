Mercato : Dimitri Payet avait déjà fait le coup de la grève pour forcer son départ… et ça n’avait pas du tout marché

"Dimitri ne veut plus jouer pour nous. Nous n’allons pas le vendre, quoi qu’il arrive. J'en ai parlé avec le président et ce n'est pas une histoire d'argent. À partir d’aujourd’hui, il ne s’entraînera plus avec l’équipe première. J’attends de lui qu'il revienne et qu'il montre implication et détermination pour l'équipe comme l'équipe lui en a montré." Slaven Bilic, l’entraîneur de West Ham et de Dimitri Payet, qui refuse de rejouer sous le maillot des Hammers pour forcer son départ pour l’OM, se montre intransigeant. Et il a sans doute raison. Peut-être le coach croate a-t-il pris connaissance d"un épisode étonnamment similaire, survenu par le passé, dans la carrière de l’international français.