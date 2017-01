Mercato : Payet part au clash et "ne veut plus jouer" pour West Ham !

"Nous avions dit que nous ne voulions pas vendre nos meilleurs joueurs mais Dimitri ne veut plus jouer pour nous, a annoncé le coach des Hammers ce jeudi en conférence de presse. Nous n’allons pas le vendre. J'en ai parlé avec le président et ce n'est pas une histoire d'argent. Nous lui avons donné un long contrat parce que nous voulons qu'il reste. L'équipe, le staff, nous lui avons tout donné ! On a toujours était là pour lui. Je me sens trahi et en colère." Face au bras de fer entamé par Payet (29 ans), Bilic précise que son joueur ne s’entraînera pas avec West Ham et ne jouera pas ce week-end en Premier League. Le premier épisode d’un long feuilleton ?