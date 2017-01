Mercato : Cavani l'assure, il va bel et bien prolonger au PSG

Les critiques et les moqueries ont laissé place aux compliments et aux louanges. Régulièrement raillé pour son manque d’efficacité devant le but adverse, Edinson Cavani a fait taire les sceptiques ces six premiers mois à la faveur d’un bilan comptable tout bonnement exceptionnel : auteur de 24 réalisations en 25 matches, le numéro 9 du Paris Saint-Germain a confirmé cette saison qu’il avait toutes les qualités nécessaires pour devenir le digne successeur de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l’attaque.