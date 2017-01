Mercato : Adebayor a snobé l'OL pour jouer la CAN avec le Togo

Quant à savoir si durant ce mercato hivernal, le téléphone de la star togolaise surchauffait, Adebayor a répondu : "En ce moment, mon portable est éteint (rires). Je me concentre sur la CAN, on verra tout ça après tranquillement". Car durant la compétition, et alors que les Eperviers ont obtenu un bon nul pour leur premier match face à la Côte d'Ivoire tenante du titre et vont affronter le Maroc vendredi (20 h 00), l'attaquant ne veut se concentrer sur rien d'autre. Tellement que "s'il y a le meilleur club au monde qui me dit : 'Viens (nous rejoindre) demain', je n'irai pas !", affirme encore Adebayor.