Mercato : en attendant son transfert, Dimitri Payet a repris l’entraînement… avec les moins de 23 ans de West Ham

C’est les soldes à West Ham ! Le t-shirt à la gloire de Dimitri Payet coûte désormais 5 livres sterling, et non plus 20 comme avant le bras de fer entamé par la star pour forcer son départ à l’OM. Malheureusement pour le club phocéen, ces 80% de remise ne s’appliquent pas au prix de son transfert : les dirigeants des Hammers en attendent 35 millions d’euros et ne transigeront pas. Selon Sky Sports ce mercredi, l’état-major phocéen devrait bientôt revenir à la charge avec une offre d’environ 30 millions (la précédente s'élevait à 22 )… En attendant que cela se décante (ou pas), l’international français doit composer avec la sanction de son employeur et le désamour de ses coéquipiers, qui ne veulent plus jouer avec lui. Du coup, ce cador de la Premier League a repris l’entraînement ce mercredi… avec les moins de 23 ans. La preuve en clichés ci-dessous.