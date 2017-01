Mercato : entre Marquinhos et Marco Verratti, le PSG doit-il craindre une fuite de ses jeunes talents ?

Du côté du milieu de terrain italien, la situation est quasi similaire, même si son cas apparaît un peu plus complexe. Sous contrat jusqu'en 2021, Verratti avait pris l'habitude de prolonger son bail (et donc d'augmenter son salaire) à chaque fois qu'un club concurrent tentait une approche. Mais cette fois, alors que la Juventus, le Bayern Munich et le Real seraient sur le coup, ça coince. Et, toujours selon Mundo Deportivo, ça inquiète Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants parisiens. D'autant que l'agent du joueur a récemment prévenu : "Verratti va pas rester au PSG pour la vie"... Autant dire qu'une saison sans titre cette année pourrait une fuite de ces jeunes talents du PSG.