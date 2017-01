Mercato : et si Patrice Evra faisait son grand retour à Manchester United ?

L’enfant chéri d’Old Trafford va-t-il faire son grand retour à Manchester United et y terminer sa carrière ? Deux ans et demi après avoir rejoint la Juventus Turin, Patrice Evra pourrait bien effectuer une dernière pige chez les Red Devils selon The Times. Régulièrement laissé sur le banc turinois (huit matches disputés cette saison), l’international français a certes été déboulonné de son couloir gauche par Alex Sandro, mais, du haut de ses 35 ans, il semble avoir toujours aussi faim et aspire à davantage de temps de jeu. Aujourd’hui, s’il devait quitter la Juventus Turin avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2018, ce serait forcément pour son club de cœur.