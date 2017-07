MERCATO - James Rodriguez à la relance au Bayern après sa saison galère au Real ?

James Rodriguez est fait d'un bois devenu assez rare dans le football moderne. C'est un meneur de jeu à l'ancienne, qui a besoin d'évoluer au cœur du système mis en place par son entraîneur. Un joueur à la vision du jeu périphérique, doté d'une bonne aptitude à distribuer des caviars, qui dispose d'un profil plutôt atypique pour bon nombre d'écuries européenes qui ne jouent pas avec un numéro 10. En clair, être déporté sur un côté n'est pas tellement la tasse de thé de l'ancien Monégasque.





Carlo Ancelotti, adepte du 4-3-3, devra faire face à un véritable casse-tête pour faire une place au détenteur du Prix Puskás 2014 (qui récompense le plus beau but de la saison). Au Bayern, ce footballeur au visage poupin devra lutter avec les Ribéry, Robben, Muller et Kingsley Coman pour espérer devenir un élement incontournable du 11 de départ de l'entraîneur italien. Pas une mince affaire.