Mercato : Gonçalo Guedes aurait donné sa préférence au PSG

Le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas dit son dernier mot. Après avoir annoncé qu’une voire deux recrues en plus de Julian Draxler étaient attendues cet hiver au PSG, le directeur du football Patrick Kluivert s’était montré beaucoup plus mesuré quant à l’éventualité d’accueillir de nouveaux renforts d'ici la fin du mois de janvier. Une stratégie destinée à endormir les observateurs afin de concrétiser certains dossiers ? C’est possible si l’on en croit cette rumeur venant du Portugal ce lundi.