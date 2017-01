Mercato : l'OL tente d'attirer l'ancien crack Januzaj

Prêté l'an dernier à Dortmund, n'a visiblement pas convaincu José Mourinho à l'intersaison, puisqu'il traîne désormais son spleen à Sunderland, avec seulement un but et une passe décisive en seize matchs... L'OL se verrait donc bien relancer ce joueur, au sujet duquel le club rhodanien envisagerait, là encore, un prêt, mais avec une option d'achat à la fin de la saison. Et même si Gérard Houlllier, conseiller d'Aulas, a récemment rencontré Louis Van Gaal, l'ancien coach du joueur à Man U, pour évoquer le cas Januzaj, obtenir le prêt d'un joueur prêté paraît compliqué à réaliser. Tellement que Lyon s'active aussi sur d'autres pistes en France (Nicolas Pepé, à Angers), en Bulgarie (le Brésilien Cafu, à Ludogorets) ou encore en Belgique (le Jamaïcain Leon Bailey, à Genk). Bref, ça prospecte à l'OL.