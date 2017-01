Mercato : l'agent de Payet dément tout accord avec l'OM qui espère boucler l'affaire avant mardi

Le temps passe et toujours pas de trace de Dimitri Payet du côté de Marseille. Et, visiblement, les supporters de l’OM vont devoir s’armer de patience et attendre les derniers instants du mercato pour que ce dossier se concrétise. Initialement désireux de conserver son meilleur élément jusqu’à la fin de la saison, West Ham a mis de l’eau dans son vin depuis quelques jours et semble davantage ouvert à un départ de l’international français d’ici la fermeture du marché des transferts.