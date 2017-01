Mercato : l'agent d'Evra "pense" qu'il va quitter la Juve en janvier

Ça se confirme. L'éventualité de voir Patrice Evra (35 ans) revenir chez les Red Devils - où il a évolué entre 2006 et 2014, avant de signer à la Juve - a enflammé les médias européens et les réseaux sociaux la semaine dernière, mais semblait tout de même peu probable. Et même ce papier du Times, qui évoquait un mécontentement de José Mourinho quant au rendement de ses défenseurs latéraux gauche et un tweet de Rio Ferdinand, dans lequel l'ancien coéquipier du Français à Manchester lui demandant s'il revenait au club - auquel Evra a répondu sur Instagram en disant que "seul son singe savait ce qui allait ce passait"... - ne semblaient toujours pas accréditer la thèse d'un come-back. Et pourtant...