Mercato : l'AS Monaco prête à céder Falcao en Chine contre 60 millions d'euros ?

"La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu’elle met sur les joueurs. Les Chinois sont sur un de nos joueurs, a-t-il avoué, sans toutefois révéler l’identité de celui-ci. On résiste, mais je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n’y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n’importe quelle offre." Et pour cause, selon L’Equipe, le club chinois entraîné par Fabio Cannavaro aurait déjà émis une première offre de 50 millions d’euros, refusée par l’ASM.