Mercato : l'OM s'active aussi pour faire revenir Mandanda

Merci Labrune. Si l'on devait résumer en quelques mots les ambitions de ce mercato d'hiver phocéen, on pourrait le faire en observant que les nouveaux dirigeants tentent tout simplement de rebâtir en partie l'équipe qui avait fait rêver les supporters lors de la saison 2014-2015. Du temps où les hommes de Marcelo Bielsa faisaient encore vibrer le Vélodrome. Dimitri Payet (West Ham) est ainsi visé, tout comme Steve Mandanda (Crystal Palace), l'attaquant et le gardien de but tricolore ayant quitté la Canebière durant deux intersaisons (les étés 2015 et 2016) très mal gérées par l'ancien président Vincent Labrune...