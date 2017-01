Mercato : la Chine va limiter les dépenses de ses clubs pour les footballeurs étrangers

La folie des grandeurs constatée en Chinese Super League va-t-elle (enfin) s’estomper ? Il faut croire que oui. Un porte-parole de l’Administration générale des Sports a annoncé ce jeudi que la Chine allait limiter les sommes mirobolantes dépensées par ses clubs pour convaincre des footballeurs étrangers qui sont de plus en plus attirés et guidés par l’appât du gain. "Nous allons réguler, réfréner les achats onéreux de joueurs étrangers, et limiter de façon raisonnable les hauts revenus des joueurs", a-t-il indiqué.